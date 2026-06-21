ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が、負傷したDFニコ・シュロッターベック（ドルトムント）の状態に言及した。FIFAワールドカップ2026・グループE第2節が20日に行われ、ドイツ代表はコートジボワール代表と対戦。30分にフランク・ケシエに先制点を許したが、68分にデニズ・ウンダヴが同点弾を決めると、90＋4分にも巧みな反転からウンダヴが勝ち越しゴールを挙げ、2−1で逆転勝利を収めた。この結果、2連勝で