スウェーデン代表のキャプテンを務めるDFヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）が、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節オランダ代表戦での大敗に悔しさを滲ませた。スウェーデンメディア『fotbollskanalen』が伝えた。初戦のチュニジア代表戦では5−1の大勝を収めたスウェーデンだが、オランダ戦では自軍の守備が崩壊。前半の早い段階でブライアン・ブロビーに2点、後半立ち上がりにコーディ・ガクポ