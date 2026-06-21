日曜よる10時30分から放送の、兼近＆真之介の「メシドラ」。本日の『メシドラ』は、映画『キングダム』豪華俳優陣が集結！舞台は自然豊かな千葉県・房総半島。 ロケ開始早々、兼近＆満島のもとに一本の電話が。待ち合わせ場所の小糸公民館の前で待っていたのは山粼賢人と山田裕貴の2人。『キングダム』で共演した満島とはもちろん、親交の深い兼近も加わり、合流した瞬間から大盛り上がり。果たして4人は房総半島でど