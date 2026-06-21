天下一品、大阪王将、リンガーハット。どれも全国にあるおなじみの人気チェーン店ですが、実はある特定の店舗に行かないと食べられない“ここだけのメニュー”があるんです。 【写真を見る】天下一品・大阪王将・リンガーハット…それぞれの「限定メニュー」 一体どんなメニューで、なぜ限定提供しているのか、取材しました。 【天下一品】“聖地”の総本店「こってりスープ」に負