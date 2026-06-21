ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会はグループリーグが行われている。グループCの王国ブラジルにアクシデントが発生。イタリア出身の著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏が日本時間21日にXで報じると、海外ファンからは嘆きの声があがっている。ロマーノ氏は「速報：ハフィーニャが右太ももに筋肉の怪我を負っているとブラジルの検査で認められた。ハフィーニャはこれから集中的な