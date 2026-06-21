ワールドカップ北中米大会ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。現地では試合開始数時間前からサポーター同士の交流が生まれている。海外メディアがレポートした。モンテレイの通りで、青いユニフォームを着た日本のファンと、赤いユニフォームを着たチュニジアのファンが入り乱れて盛り上がりを見せている。巨大なチュニジア国