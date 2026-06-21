◇W杯北中米大会1次リーグE組キュラソー 0―0 エクアドル（2026年6月20日米カンザスシティー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグE組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、初出場のキュラソー（FIFAランキング83位）はエクアドル（同28位）と0―0で引き分け、歴史的な初の勝ち点1を獲得した。5―4―1の守備ブロックを形成してエクアドルに対抗。75パーセントのポゼッションを許し、枠内15本を含む28本のシュートを打