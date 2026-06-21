歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。愛知でコンサートを行ったことを明かしました。 【写真を見る】【 森高千里 】 「2階席の皆さんも総立ちで大きな声で応援してくれました。ちゃんと届きましたよ〜」愛知でライブ森高千里さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour6月20日 愛知 COMTEC PORTBASE 終了しました！」と、報告。続けて「足元の悪い中、足を運んでくださった皆さん、本当にありがとう