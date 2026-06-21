本拠地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場する。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。試合2時間半前に目撃された変わらぬ行動が、ファンから喝采を浴びている。青いトレーニングシャツに白いパンツ、帽子をかぶった大谷は、グラウンドに現れると、普段と変わらない様子