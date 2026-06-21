?日本で最も警察にマークされるヒップホップグループ?「舐達麻」の中心メンバーＢＡＤＳＡＩＫＵＳＨ（バダサイクッシュ＝３６）が雑誌「ＢＬＵＥＰＲＩＮＴＴＨＥＲＥＣＯＲＤＳ００１」の表紙を飾り、数年の沈黙を破り、舐達麻のこと、自身のことを２万字に及ぶロングインタビューで語りつくした。ＢＡＤＳＡＩＫＵＳＨは自身のスタイルについて「俺のヒップホップって文学なんです。俺がやりたいと思ったものは言葉だし