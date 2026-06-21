今季不振のタッカーを巡る起用法【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）大物野手の“動向”に気付かずにはいられなかったようだ。ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦のスタメンを発表し、前日に育児休暇のためチームを離れていた大谷翔平投手が「1番・指名打者」で出場することを発表した。その裏で、今季チームに加入した“左のスラッガー”の打順に目を向けたファンは「打順低