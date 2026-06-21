サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＥ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、カナダ・トロント）、ドイツがコートジボワールに２―１で逆転勝利した。ドイツは１４日の初戦でキュラソーを７―１で下して白星発進。しかし、この日は前半３０分にコートジボワールのＭＦフランク・ケシエ（アルアハリ）にペナルティーエリア内でこぼれ球を押し込まれ、先制される。それでも後半２３分。ＭＦナディエム・アミリ（マインツ）の右クロス