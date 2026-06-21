こんにちは!アップ教育企画・進学館の齋藤と申します。 【写真】藤原紀香まぶしいノーバン！聖地へ「ノーヒットノーランの松坂大輔のフォーム」 いよいよサッカーの世界的祭典、ワールドカップが始まりましたね。日本代表も史上初のベスト8以上進出が期待されています。参加国が大幅に増え、決勝トーナメント勝ち上がり数も16チーム→32チームに増加している状況。日