今日21日、気象庁は東北北部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より6日遅く、昨年より2日早い梅雨入りです。梅雨のない北海道を除き、全ての地方で梅雨入りとなりました。東北北部平年より6日遅い梅雨入り気象庁は、今日21日、東北北部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より6日遅く、昨年より2日早い梅雨入りです。今年も長雨の季節が始まりました。これで梅雨のない北海道を除き、全ての地方で