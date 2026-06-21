キュラソーが歴史的な勝ち点1を獲得北中米ワールドカップは現地時間6月20日に大会10日目を迎え、グループEの第2節でエクアドル代表とキュラソー代表が対戦し0-0のドロー決着となった。W杯初出場となったキュラソーが歴史的勝ち点1を獲得。一方のエクアドル代表は決勝トーナメント進出に黄色信号となった。試合は前半からエクアドルがボールを握る時間が長かったが、キュラソーが粘り強い守備で応戦。後半に入ってもエクアドル