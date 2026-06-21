今大会はエンタメ性の強い「イベント」なのだスタジアムはライブ会場か？アメリカ対オーストラリアが行われたシアトル・スタジアムのスタンドは、これまでのワールドカップ（W杯）と明らかに違う雰囲気だった。サッカーのゲームなのだが、エンタメ要素も満載。アメリカの大会らしかった。後半のハイドレーションブレーク、流れたBGMはボンジョヴィの大ヒットナンバー「It’s My Life」だった。サポーターたちは大合唱し、立