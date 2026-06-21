タレントの向井亜紀（６１）は、今も昔も不屈の人だ。子宮摘出手術を経て、海外での「代理出産」によって母になり、その後も度重なる病魔を乗り越えてきた。今春には、一度は中退した日本女子大を卒業。４０年越しの卒業証書を手にした。常に正面突破を繰り返した人生は、他の誰にも似ていない光を放っている。（堀北禎仁）目の前に壁が立ちはだかるたび、向井は逃げずに立ち向かってきた。そのエネルギーの源泉はどこにある