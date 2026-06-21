◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）俳優の竹内涼真が２１日、日本テレビＷ杯スペシャルアンバサダーとして、日本代表運命のチュニジア戦直前放送の同局系「森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦ＳＰ」（午前１０時２５分）にモンテレイ競技場から生出演。森保ジャパンにエールを送った。キックオフ２時間半前、現地解説の槙野智章さん、女優の井桁弘恵らとスタジアムの