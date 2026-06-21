「ＤＡＺＮ」の現地リポーターとしてサッカー北中米Ｗ杯で大活躍中の影山優佳。サッカーの仕事だけでなく、女優としても台頭している。１８日深夜に最終回が放送されたテレビ東京系ドラマ「るなしい」に大内塔子役で出演していた影山。ドラマの公式インスタグラムが２１日までに更新され、オフショットが披露された。「赤ちゃんを抱く塔子。塔子のセリフにもご注目ください」と説明し、塔子役の影山は、ベッドの上で赤ちゃん