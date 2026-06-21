◆米大リーグフィリーズ―メッツ（２０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３３）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・メッツ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、１試合３本塁打となる２６、２７、２８号を放った。昨季のナ・リーグ本塁打王の勢いが止まらない。まずは３点リードの３回先頭の２打席目に先発右腕・ペラルタから右中間へ飛距離４