歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女で、女優・舞踊家の市川ぼたん（堀越麗禾＝14）と長男で歌舞伎俳優の市川新之助（堀越勸玄＝13）の墓参りの様子を公開した。「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました」と子供たちが2017年に亡くなった妻・小林麻央さん（享年34）の墓参りをする姿を公開した。「行ってくれたみたい、明日は麻央の祥月命日です」と記した。「#お