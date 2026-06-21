「ロッキーズ−パイレーツ」（２０日、デンバー）ロッキーズが“先頭打者本塁打返し”で同点に追いついた。初回にロッキーズ・菅野智之が先頭のホルウィッツを、初球で三塁ファウルフライに打ち取ったと思われた。だが、三塁・カストロが落球。すると、直後の４球目を完璧に捉えられ、右翼席へ先頭打者本塁打を浴びた。しかし、ロッキーズが直後に反撃。先頭・マッカーシーが中堅右へライナーを放った。この打球に中堅手が