日本代表と同組のスウェーデン代表は日本時間の21日、オランダ代表と対戦し、1-5の大敗を喫した。初戦のチュニジア戦で5-1の快勝を飾り、いい形でオランダ戦を迎えたスウェーデンだったが、この試合では地力の差を痛感させられる展開となった。スウェーデンは前半だけで2ゴールを奪われると、後半の早い時間にも2失点。59分に途中出場したアンソニー・エランガがアレクサンデル・イサクのスルーパスに抜け出し、1点を返したが、89