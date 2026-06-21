チェルシー所属のMFコール・パーマーが、ワールドカップ落選のショックを癒やすため、恋人のオリビア・ホルダーさんとの休暇を満喫しているようだ。パーマーはトーマス・トゥヘルが発表したイングランド代表のワールドカップ登録メンバー26人から落選。大会出場の夢は叶わず、厳しい夏を迎えることになった。しかし、その悔しさを少しでも忘れるためか、パーマーは恋人のホルダーさんとともに各地でバカンスを楽しんでいる。2人は