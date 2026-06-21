国連が定めた「国際ヨガの日」の21日、在日インド大使館の主催で、東京都中央区の築地本願寺の境内でヨガを楽しむイベントが開かれた。ヨガはインドの伝統的な心身の修行法。インド政府は近年、軍事や経済以外の国力「ソフトパワー」向上の一環として世界各地で同様の取り組みを実施している。小雨が降る中、約2千人の参加者が境内にマットを敷き、雨がっぱ姿の人もいた。イベントが始まると雨が上がり、インドの古代仏教建築