ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２１日、プロ野球・巨人が元ナショナルズ傘下にいた小笠原慎之介投手（２８）を獲得したことを報じた。この日は“ご意見番”としてかつて巨人、レッドソックスで活躍した上原浩治さんがスタジオ出演。「いやぁ、今年のキャンプで取材にも行った。そこで『頑張る』と言っていたんですけど、いつの間にかジャイアンツに入ってますね」と言って、共演者を笑わせた。「とった