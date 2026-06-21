脚本家の三谷幸喜氏が、20日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。ドジャース大谷翔平が第2子誕生を報告した際の写真に注目した。大谷は日本時間20日、自身のインスタグラムで第2子の誕生を報告。番組のオープニングでこの話題を取り上げた。インスタでは誕生した赤ちゃんの足の裏を写した写真が公開されており、三谷氏は「これはどっちですかね？やっぱり赤ちゃんでしょうね」とポツリ。ピンとこな