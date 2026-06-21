上沼恵美子（71）が20日放送のテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい」（関西ローカル）に出演。同番組は、上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（沼り人）のオススメプレゼンを通して“沼って”いくロケバラエティー。お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの小杉竜一がロケをアテンドした。2人は京都・嵐山を訪れ、人気の「ゆばチーズ」を堪能。小杉が財布を取り出すと、上沼は「出