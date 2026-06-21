ガールズグループgugudan出身の女優ソイが、8月に結婚する。去る6月20日、ソイは自身のSNSに「いつの間にか一気に近づいた夏の始まりに、皆さんにときめくニュースを伝えようと思う」と綴った。【写真】ソイ、婚約者と前撮り続けて、「私の人生を一層意味深くしてくれた人と、一生をともにする約束をすることになった」と、弁護士の婚約者をタグ付けし、結婚のニュースを伝えた。彼女は、「彼とともにする瞬間、いつの間にか絶え間