サラダボウル専門店『WithGreen』は、2026年7月1日から8月31日までの間、夏季限定サラダ「BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ」と「肉味噌たっぷり麻婆春雨と夏採れズッキーニのサラダ」を、全国の54店舗で販売する。【夏季限定サラダの画像はこちら】◆「BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ」【販売価格】S:1,470円 M:1,540円 L:1,670円(税込)【トッピング】オニオンマリネ/トマト/きゅうり/紫キャベツ/コーン/BBQチキン【おすすめドレッ