読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！結婚して3年目、幸せな日々を送っていたはずの夫婦に訪れた突然の試練。夫の些細な変化をきっかけに明らかになった裏切りに、絶望の淵から立ち上がった妻がとった痛快な結末とは…？最近、夫の帰りが遅い…私たち夫婦は、結婚してちょうど3年目を迎えたところでした。これまでは平穏で幸せな毎日を送っていましたが、ある時期から夫の帰りが不自然に遅くなることが増えていったの