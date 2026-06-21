Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、6月8日から14日までの週間視聴ランキングを発表。日本のアニメシリーズ『日本三國』が、非英語圏TVシリーズ2位にランクイン。ランキング発表以来、3週連続で2位を維持している。【動画】『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』Prime Video版予告編『日本三國』は、松木いっかが「マンガワン」「裏サンデー」で連載中の同名漫画が原作。核大戦や天災、悪政によって文明が崩壊