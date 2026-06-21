【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２０日、本拠地でのオリオールズ戦で１番指名打者で先発メンバーに名を連ねた。１９日は父親休暇のために欠場し、２試合ぶりに復帰。第２子が誕生したことを自身のインスタグラムで発表後、初出場となる。大谷は試合前、グラウンドでキャッチボールを行い、投手としての調整を進めた。父親休暇を挟んだが、これまでと同様に中６日の間隔で２４日（日本時間２５日