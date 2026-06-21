台湾メディアの中時新聞網は、最近になり中国の旅行会社は日本を目的地とする団体旅行への参加者募集を再開したが、その後、募集を中止する例も出ていると紹介する記事を発表した。日中関係は2025年11月の高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁がきっかけとなり悪化した。中国政府は日本への団体旅行を事実上、禁止した。中国の大手旅行会社は日本行きの団体旅行の募集を停止し、航空会社も両国を往復する便を減少させた。日本政