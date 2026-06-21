第2子誕生の大谷が「1番・指名打者」で2試合ぶりに先発復帰する【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズと対戦する。山本由伸投手が先発し、第2子が誕生した大谷翔平投手が「1番・指名打者」で2試合ぶりにスタメン復帰。楽しみな一戦となるはずが、日本のファンからは“悲鳴”が上がる事態となっている。連日MLBを放送しているNHKが、この日