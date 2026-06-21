「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」のポップアップストアが、6月24日（水）〜7月7日（火）の期間、大阪・大阪市にあるあべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペースで開催される。【写真】ベイマックスのグッズも登場！便利なエコバッグなどラインナップ一覧■キュートな新作スイーツを用意今回開催されるのは、あべのハルカス近鉄本店で初登場となる