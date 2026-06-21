オランダ代表が圧倒的な強さを見せつけたことで、日本代表への評価がさらに高まっている。オランダは現地６月20日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でスウェーデン代表と対戦。ヒューストン・スタジアムで開催された一戦を５−１で制し、強烈なインパクトを残した。そんななかで改めて注目を集めているのが、日本代表の戦いぶりだ。森保一監督率いる日本は、現地15日に行なわれた初戦でその