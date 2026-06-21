復帰は決勝トーナメント２回戦からになりそうだ。ブラジル代表は現地６月19日、北中米ワールドカップの第２節（Ｃ組）でハイチ代表とフィラデルフィア・スタジアムで対戦。３−０で快勝した。この一戦に先発したラフィーニャが、前半途中にアクシデントに見舞われた。39分、敵陣中央で突如しゃがみ込んでしまい、メディカルスタッフのチェックの末、歩いてピッチを後に。交代を余儀なくされた。状態が心配されたなか、ブラ