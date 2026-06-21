三条市で知人男性（90代）を包丁で切りつけるなどした女が傷害容疑で警察に現行犯逮捕されました。逮捕されたのは三条市袋の無職 岩崎米子容疑者（58）です。男性は左手を約5センチ切りつけられたほか、顔に殴られた跡がありますが、命に別条はありません。 三条署によりますと21日午前5時前、「刃物で切りつけられ、男性が負傷している」と消防から警察に通報がありました。現場は男性が住む住宅で、岩崎容疑者は「包丁を使って