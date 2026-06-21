兵庫県は整備士不足でドクターヘリが運航できない問題を受け、国に対し、運航体制の再構築や人材確保に乗り出すよう要望書を提出しました。 兵庫県は、加古川医療センターを拠点とするヘリと公立豊岡病院を拠点とし、京都府・鳥取県と共同運航するヘリの計2機のドクターヘリを運航していますが、整備士不足の問題から7月はいずれも2週間程度しか運航できなくなる見込みです。こうした問題を受け、守本真一副