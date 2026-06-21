オランダ国王一家がFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会を“ダブルヘッダー”で観戦した。ウィレム・アレクサンダー国王、マキシマ王妃、アリアーネ王女は20日（日本時間21日）、まずは米テキサス州ヒューストンで行われたオランダ―スウェーデン戦を訪れて応援。5―1の快勝を見届けた。試合終了から5時間後、一家は約1000キロ離れたミズーリ州カンザスシティーへ移動し、キュラソー―エクアドルを観戦。オランダ戦では3人