俳優の永野芽郁（26）が笑顔を見せる、海での開放感あふれる動画が公開され、反響が寄せられている。【映像】永野芽郁、海での開放感あふれる動画＆印象ガラリな姿2026年6月21日に、フォトブック＆スタイルブックスペシャルBOX『MAGNOLIE』を発売する永野。5月18日は、スタッフのInstagramでフォトブック発売を記念したオフィシャルグッズが販売されることを報告していた。キャップを被っている写真や、トートバッグを手にし