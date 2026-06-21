人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が21日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ラウンドガール・コスチューム姿を披露した。「会場でお待ちしております」、「いよいよ本日！！SHOOTBOXING2026act.3U―NEXTにて17：30〜生配信されるので、会場に来れない方もいっしょに観戦しましょうー」とつづり、ラウンドガール・コスチューム姿の写真をアップした。同日に東京・後楽園ホールで開催される「SHOOT