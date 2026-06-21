多くの人にとって人生最大の買い物であるマイホーム。特に都市部ではマンションが有力な選択肢だが、その「所有権」のあり方を正確に理解している人は少ない。 一室の所有者になったつもりが、実際は土地も建物も他人との「共有」状態。災害時の建て替えや大規模修繕など、住民間の合意形成は困難を極め、民主的であるはずの多数決が資産を縛る足枷となる……。マンションが抱える特殊な構造的問題に迫る。 ※ この記事