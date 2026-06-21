旬のなすが手に入ったら試したい、手軽な漬けものレシピ。切ったなすを辛子じょうゆであえるだけなのに、ご飯によく合う味わいに仕上がります。初夏から真夏にかけて旬を迎えるみずみずしいなす。、炒めものや煮ものだけでなく、漬けものやあえものなど生で味わうのもおすすめです。『なすの辛子じょうゆ漬け』のレシピ材料（2人分）なす（大）……2個（約200g）〈辛子じょうゆ〉砂糖……大さじ1しょうゆ……大さじ1酢……大さじ1