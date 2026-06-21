インバウンド（訪日）客向けのお土産として和牛を売り込む取り組みが拡大する。日本航空（JAL）傘下の格安航空会社（LCC）、ZIPAIRの運航会社など3社は2026年6月16日、ZIPAIRの事前注文サービス「AKIBA GO」を活用した和牛の輸出販売に向けて連携すると発表した。空港で保冷和牛を受け取ってチェックイン時に預けるAKIBA GOは、利用者が専用サイトで商品を注文すると、出国当日に空港で受け取れるサービス。購入した商品を旅行中に