いつか人間がAIに使われる世界になるの？ 人間がＡＩに勝る部分を伸ばせば共存できる 近年、人工知能（ＡＩ）の台頭が著しく、いつか人間はＡＩに使われる存在になるのでは、と心配する人もいるかもしれません。 ＡＩというのは、人間の知性を取り出して機械に移し、学習させながら進化させていく、人類の壮大な実験だといえます。人間という存在の「鏡」をつくっているといってもいいでしょう。 近年、さまざまな事象を分