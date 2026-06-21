飽きずに続ける「習慣化」のコツ 日常の習慣とセットで運動をルーティン化 トレーニングを毎日続けるためのコツを紹介します。日常の中に習慣として運動を定着させるためには、毎日必ず行うこと（習慣）と体幹トレーニングをセットにすることです。 例えば、「お呂上がりや寝る前には必ずストレッチをする」「顔を洗ったら、そのまま鏡の前でドローインする」「いつも見ているテレビドラマのCMの間