１９日、安徽省青陽県の屈原文化観光区で、屈原を祭る儀式に参加した市民ら。（ドローンから、合肥＝新華社配信／張卓成）【新華社合肥6月21日】中国の伝統節句、端午節を迎えた19日、安徽省池州市青陽県の屈原文化観光区で文化イベントが開かれた。屈原を祭る儀式や陸上ドラゴンボートレース、ちまき作りコンテスト、民俗芸能の公演などが行われ、多くの観光客でにぎわった。１９日、安徽省青陽県の屈原文化観光区で行われた陸