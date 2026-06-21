【新華社北京6月21日】二十四節気の10番目に当たる夏至は、太陽が北回帰線上から直射し、北半球で昼の時間が最も長い日となる。以降多くの地域が本格的な夏を迎える。自然のリズムに合わせ、夜は遅くとも午前0時までに就寝しよう。昼は仕事や勉強の合間に短い仮眠を取り、心身を休めると良い。食事は、あっさりした物がおすすめだ。スイカやメロンは水分補給にうってつけだが、冷たい食べ物は胃の不調につながる。緑豆やハス